Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO ŞAMPİYONLUK YOLUNDA!

Fenerbahçe, Turkish Airlines EuroLeague'de son olarak çift maç haftasında mücadele etti. İlk olarak 22 Kasım Salı günü Monaco'ya konuk olan Fenerbahçe Beko, rakibini 93-96 ile geçti. Ardından 24 Kasım Perşembe günü Emporio Armani Milano'ya konuk olan Fenerbahçe Beko, bu maçtan da 72-82 galip ayrıldı.