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Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.12.2022
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Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EuroLeague mücadelesinde birincilik koltuğunda oturan Fenerbahçe, Real Madrid takımını ağırlıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EuroLeague ve Süper Ligde başarılı bir grafik çizen Fenerbahçe Real Madrid basket maçı için hazırlandı. Peki, Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA VE NE ZAMAN?

EuroLeague karşılaşması Fenerbahçe Beko Real Madrid maçı 2 Aralık 2022 bugün gerçekleşecek. Heyecanlı mücadele saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO REAL MADRİD HANGİ KANALDA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşecek karşılaşma S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO ŞAMPİYONLUK YOLUNDA!

Fenerbahçe, Turkish Airlines EuroLeague'de son olarak çift maç haftasında mücadele etti. İlk olarak 22 Kasım Salı günü Monaco'ya konuk olan Fenerbahçe Beko, rakibini 93-96 ile geçti. Ardından 24 Kasım Perşembe günü Emporio Armani Milano'ya konuk olan Fenerbahçe Beko, bu maçtan da 72-82 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko'nun 10 maç sonunda dokuz galibiyeti bulunuyor ve EuroLeague'de liderliğini sürdürüyor.

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