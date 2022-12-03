TRABZONSPOR HULL CITY MAÇI CANLI İZLE | TS - Hull City maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi?

Doğu Alt/Üst Tribün: 75 TL

Kale Arkası Alt/Üst Tribün: 50 TL

Misafir Tribün: 50 TL

Biletler dijital ortamda www.passo.com.tr ve Passo Mobil uygulaması üzerinden veya gişelerden alınabilir. Stadyum gişeleri müsabaka günü açık olup, diğer günler Kocaeli Şehir Merkezi'ndeki Passolig gişesinden bilet alınabilecektir.