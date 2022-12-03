TRABZONSPOR HULL CITY MAÇI CANLI İZLE | TS - Hull City maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi?
Trabzonspor, FIFA Dünya Kupası arasında hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, Dünya Kupası arası sonrası lige galibiyetle başlamak istiyor. Bordo-mavililer, hazırlık maçı kapsamında Hull City ile mücadele edecek. Peki, Trabzonspor - Hull City maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi? Trabzonspor - Hull City maçı canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...
Trabzonspor - Hull City maçı canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de... 2022 FIFA Dünya Kupası arası devam ederken, son şampiyon Trabzonspor lige hazırlıklarını sürdürüyor. Antalya'da kamp dönemi geçiren Trabzonspor, özel maç kapsamında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımıyla karşı karşıya gelecek. Peki, Trabzonspor - Hull City maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? TS maçı şifreli mi, şifresiz mi? İşte haberin detayları...
TRABZONSPOR - HULL CİTY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Hazırlık karşılaşması kapsamında Trabzonspor ile Hull City arasında oynanacak özel maç 3 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma A Spor kanalından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
👇 TRABZONSPOR - HULL CİTY CANLI İZLE 👇
ÜÇÜNCÜ HAZIRLIK MAÇI KASIMPAŞA KARŞISINDA
Trabzonspor, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada üçüncü hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. 10 Aralık Cumartesi günü Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19:00'da başlayacak.
Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Doğu Alt/Üst Tribün: 75 TL
Kale Arkası Alt/Üst Tribün: 50 TL
Misafir Tribün: 50 TL
Biletler dijital ortamda www.passo.com.tr ve Passo Mobil uygulaması üzerinden veya gişelerden alınabilir. Stadyum gişeleri müsabaka günü açık olup, diğer günler Kocaeli Şehir Merkezi'ndeki Passolig gişesinden bilet alınabilecektir.
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- TRABZONSPOR HULL CITY MAÇI CANLI İZLE | TS - Hull City maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi?
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