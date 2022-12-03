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TRABZONSPOR HULL CITY MAÇI CANLI İZLE | TS - Hull City maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.12.2022
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TRABZONSPOR HULL CITY MAÇI CANLI İZLE | TS - Hull City maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi?

Trabzonspor, FIFA Dünya Kupası arasında hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Süper Lig'in 14. haftasında Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, Dünya Kupası arası sonrası lige galibiyetle başlamak istiyor. Bordo-mavililer, hazırlık maçı kapsamında Hull City ile mücadele edecek. Peki, Trabzonspor - Hull City maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Şifreli mi, şifresiz mi? Trabzonspor - Hull City maçı canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de...

Trabzonspor - Hull City maçı canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de... 2022 FIFA Dünya Kupası arası devam ederken, son şampiyon Trabzonspor lige hazırlıklarını sürdürüyor. Antalya'da kamp dönemi geçiren Trabzonspor, özel maç kapsamında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City takımıyla karşı karşıya gelecek. Peki, Trabzonspor - Hull City maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? TS maçı şifreli mi, şifresiz mi? İşte haberin detayları...

TRABZONSPOR - HULL CİTY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Hazırlık karşılaşması kapsamında Trabzonspor ile Hull City arasında oynanacak özel maç 3 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak. Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma A Spor kanalından canlı ve şifresiz yayınlanacak.

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ÜÇÜNCÜ HAZIRLIK MAÇI KASIMPAŞA KARŞISINDA

Trabzonspor, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada üçüncü hazırlık maçında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. 10 Aralık Cumartesi günü Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19:00'da başlayacak.

Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KASIMPAŞA MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI

Trabzonspor ile Kasımpaşa arasında 10 Aralık 2022 Cumartesi günü Kocaeli Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanacak hazırlık müsabakasının biletleri satışa çıktı.

Bilet fiyatları şu şekilde:

VIP Alt Orta 113. 114. Blok: 200 TL

VIP Batı Alt Yan 111. 112. 115. 116. Blok: 125 TL

VIP Batı Üst Yan 313. 314. 315. Blok: 100 TL

Doğu Alt/Üst Tribün: 75 TL

Kale Arkası Alt/Üst Tribün: 50 TL

Misafir Tribün: 50 TL

Biletler dijital ortamda www.passo.com.tr ve Passo Mobil uygulaması üzerinden veya gişelerden alınabilir. Stadyum gişeleri müsabaka günü açık olup, diğer günler Kocaeli Şehir Merkezi'ndeki Passolig gişesinden bilet alınabilecektir.

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