Efsane futbolcu "Büyük Mehmet" lakaplı Mehmet Oğuz vefat etti

Mehmet Oğuz 19'u A Milli Takım ve 6'sı 21 Yaş Altı Milli Takımı olmak üzere toplam 25 kez ay-yıldızlı formayı giydi.





Futbola başladığı Galatasaray'da uzun yıllar görev alıp kaptanlık yapan ve "Büyük Mehmet" lakabıyla bilinen Oğuz, kariyerinin son bölümünde Fenerbahçe'de forma giymişti.