Potada dev derbi Fenerbahçe'nin! Galatasaray Nef 91-97 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU)

Maçın ikinci yarısına da iyi mücadelesini taşıyan Galatasaray Nef, dış atışlardan ürettiği sayılarla 24. dakikada skoru 60-52 yaptı. Calathes ve Booker'ın basketleriyle toparlanan Fenerbahçe Beko farkı hızla kapattı ve 27. dakikada 63-62 öne geçti. Wilbekin ile dış atışlardan üst üste basketler bulmaya devam eden Fenerbahçe Beko, son periyoda 72-70 önde girdi.

Son periyoda etkili başlayan Fenerbahçe Beko, hem hücum hem de savunmada zorlanan rakibi karşısında Hayes-Davis, Metecan Birsen ve Motley ile bulduğu basketlerle 37. dakikada farkı 13 sayıya (79-92) çıkardı. Kalan sürede oyunun kontrolünü elinde tutan ve konsantrasyonu bozulan rakibinin dönüş yapmasına izin vermeyen sarı-lacivertli takım, derbiden 97-91 galip ayrıldı.