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Süper Lig ekibinden Şenol Güneş'e tepki: TFF'ye aykırıdır

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Giriş Tarihi: 26.11.2022 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022
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Süper Lig ekibinden Şenol Güneş’e tepki: TFF’ye aykırıdır

Süper Lig takımlarından Kayserispor, sözleşmeli futbolcuları Onur Bulut'un olası transferiyle ilgili konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'e tepki gösterdi. Açıklamanın TFF talimatlarına aykırı olduğunu vurgulayan Kayseri ekibi, "Futbolcunun ayartılması dahil ve hatta daha ötesini düşünmeye mahal verecek bu tip bir yaklaşımın olası olumsuz sonuçlarını Sayın Şenol Güneş'in öngörmesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kayserispor forması giyen Onur Bulut için, ''Onur Bulut bek olarak başarılı bir oyuncu. Burada olmasını tabii ki isterim ancak bu şartlara, takıma bağlı. Yarın ne olacağını bilemeyiz'' ifadelerini kullandı.

Kayserispor Kulübü, sözleşmeli futbolcuları Onur Bulut'un olası transferiyle ilgili konuşan Güneş'e tepki gösterdi.

Açıklamada, "Futbolcunun ayartılması dahil ve hatta daha ötesini düşünmeye mahal verecek bu tip bir yaklaşımın olası olumsuz sonuçlarını Sayın Şenol Güneş'in öngörmesi gerektiğini düşünüyoruz" denildi.

Açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Beşiktaş Kulübü Teknik Direktörü Sayın Şenol Güneş'in profesyonel futbolcumuz Onur Bulut'un transferi ile alakalı açıklamasını şaşkınlıkla öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Güneş, futbolcumuzun sözleşmesinin devam ettiğini bilmektedir.

Yaptığı açıklama nerden bakılırsa bakılsın sorunludur ve TFF talimatları başta olmak üzere hukuka aykırıdır. Futbolcunun ayartılması dahil ve hatta daha ötesini düşünmeye mahal verecek bu tip bir yaklaşımın olası olumsuz sonuçlarını sayın Şenol Güneş'in öngörmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Beşiktaş Kulübü ile yıllar öncesine dayanan iyi ilişkileri de gözardı eden bu davranışın sayın Ahmet Nur Çebi tarafından dikkatli bir şekilde değerlendirilmesini ve dostluğumuza uygun olacak bir şekilde ele alınmasını bekliyoruz. Netice olarak bir profesyonel futbolcunun transfer sürecinin tabii olduğu TFF düzenlemelerini sayın Güneş'in dikkatine sunuyor, bu düzenlemelere uygun davranmasını beklediğimizi kendisine ifade ediyoruz."

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