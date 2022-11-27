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Beşiktaş çalışmalarına çift idmanla devam etti

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Giriş Tarihi: 27.11.2022
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Beşiktaş çalışmalarına çift idmanla devam etti

Beşiktaş, FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarına bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı çift antrenmanla devam etti.

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