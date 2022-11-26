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Galatasaray'dan SON DAKİKA açıklaması! 2025 yılına kadar...

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Giriş Tarihi: 26.11.2022 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022
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Galatasaray’dan SON DAKİKA açıklaması! 2025 yılına kadar...

Son dakika: Galatasaray, Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Andreas Pistiolis'in sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

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