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Beşiktaş'a Hakim Ziyech transferinde dev rakip!

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Giriş Tarihi: 21.11.2022 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
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Beşiktaş’a Hakim Ziyech transferinde dev rakip!

Beşiktaş'a Hakim Ziyech transferinde dev bir rakip çıktı. Devre arasında Chelsea’den ayrılmaya hazırlanan Faslı hücum oyuncusuna Kara Kartal’ın ardından Serie A ekibi Milan da talip oldu. Beşiktaş, yıldız isim için İtalyan ekibiyle yarışacak.

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