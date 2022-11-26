Fatih Terim’in acı günü! Annesi Nuriye Terim son yolculuğuna uğurlandı

EN BÜYÜK YARDIMCISIYDI

Vefat haberini alır almaz Adana'ya giden Fatih Terim'in, annesiyle arasındaki bağ çok kuvvetliydi. İmparator hakkında hazırlanan belgeselde annesi Nuriye Terim için ayrılan bölümde hocanın yakın arkadaşı Fahri Yılmaz şunları anlatmıştı: