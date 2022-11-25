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Son dakika: Fatih Terim'in acı günü! Annesi Nuriye Terim hayatını kaybetti

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Giriş Tarihi: 25.11.2022 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022
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Son dakika: Fatih Terim’in acı günü! Annesi Nuriye Terim hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, 91 yaşında hayatını kaybetti.

Teknik direktör Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, Adana'daki evinde 91 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle evde bakım hizmeti alan Nuriye Terim, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Kentteki özel bir hastanenin morguna kaldırılan Terim'in cenazesinin, yarın eşi Talat Terim'in kabrinin yanında toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan, Fatih Terim de taziyeleri kabul etmek ve cenaze törenine katılmak için Adana'ya hareket etti. Fatih Terim'in babası Talat Terim de 6 Şubat 2019'da 95 yaşında yaşamını yitirmişti.

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