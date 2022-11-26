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Eski Galatasaraylı Sofiane Feghouli Süper Lig'de kaldı! Sürpriz transfer

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Giriş Tarihi: 26.11.2022 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022
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Eski Galatasaraylı Sofiane Feghouli Süper Lig’de kaldı! Sürpriz transfer

Galatasaray'daki sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulüpsüz durumda kalan Sofiane Feghouli'nin Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük ile prensip anlaşmasına vardı.

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