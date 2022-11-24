Hollanda Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta? Maç hangi kanalda şifresiz mi? 2022 DÜNYA KUPASI

Hollanda Ekvador maçı ne zaman? 2022 Dünya Kupası A Grubu'nda ilk maçından galibiyetle ayrılan iki ekip karşı karşıya gelecek. Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan sürerken, maçın detayları ise futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hollanda - Ekvador maçı ne zaman saat kaçta? Maç hangi kanalda can izlenecek?

HOLLANDA - EKVADOR MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

Hollanda - Ekvador maçı 25 Kasım Cuma günü saat 19:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.