Hollanda Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta? Maç hangi kanalda şifresiz mi? 2022 DÜNYA KUPASI
Dünya Kupası'nda heyecan devam ederken, Hollanda ile Ekvador karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Hollanda-Ekvador mücadelesi öncesinde maç hakkındaki detayları araştırmaya başladı. Peki, Hollanda Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta? Maç hangi kanaldan canlı izlenecek? İşte, merak edilenler...
Hollanda Ekvador maçı ne zaman? 2022 Dünya Kupası A Grubu'nda ilk maçından galibiyetle ayrılan iki ekip karşı karşıya gelecek. Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan sürerken, maçın detayları ise futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hollanda - Ekvador maçı ne zaman saat kaçta? Maç hangi kanalda can izlenecek?
HOLLANDA - EKVADOR MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?
Hollanda - Ekvador maçı 25 Kasım Cuma günü saat 19:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.
HOLLANDA - EKVADOR NEREDE SAAT KAÇTA?
AA'nın haberine göre; Uluslararası Halife Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal yönetecek.
Grup maçlarına iki takım da galibiyetle başladı. Louis van Gaal yönetimindeki Hollanda, Senegal'i Cody Gakpo ve Davy Klaassen'in golleriyle 2-0 yenerken, Ekvador ise ilk maçında Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'nın golleriyle ev sahibi Katar'ı 2-0 mağlup etti. Yarınki karşılaşmayı kazanan takım son 16 turuna kalmayı garantileyecek.
HOLLANDA EKVADOR MUHTEMEL 11'LER
Hollanda: Noppert; De Ligt, Van Dijk, Ake; Dumfries, F de Jong, Berghuis, Blind; Gakpo; Memphis, Bergwijn.
Ekvador: Galindez; Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan; Plata, Caicedo, Mendez, Ibarra; Sarmiento; Valencia.
2022 DÜNYA KUPASI GRUPLARI
A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda
B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler
C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya
D Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus
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- Hollanda Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta? Maç hangi kanalda şifresiz mi? 2022 DÜNYA KUPASI
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