24 Kasım 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Hollanda Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta? Maç hangi kanalda şifresiz mi? 2022 DÜNYA KUPASI

Hollanda Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta? Maç hangi kanalda şifresiz mi? 2022 DÜNYA KUPASI

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.11.2022
ABONE OL
Hollanda Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta? Maç hangi kanalda şifresiz mi? 2022 DÜNYA KUPASI

Dünya Kupası'nda heyecan devam ederken, Hollanda ile Ekvador karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Hollanda-Ekvador mücadelesi öncesinde maç hakkındaki detayları araştırmaya başladı. Peki, Hollanda Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta? Maç hangi kanaldan canlı izlenecek? İşte, merak edilenler...

Hollanda Ekvador maçı ne zaman? 2022 Dünya Kupası A Grubu'nda ilk maçından galibiyetle ayrılan iki ekip karşı karşıya gelecek. Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan sürerken, maçın detayları ise futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hollanda - Ekvador maçı ne zaman saat kaçta? Maç hangi kanalda can izlenecek?

HOLLANDA - EKVADOR MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

Hollanda - Ekvador maçı 25 Kasım Cuma günü saat 19:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.

HOLLANDA - EKVADOR NEREDE SAAT KAÇTA?

AA'nın haberine göre; Uluslararası Halife Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal yönetecek.

Grup maçlarına iki takım da galibiyetle başladı. Louis van Gaal yönetimindeki Hollanda, Senegal'i Cody Gakpo ve Davy Klaassen'in golleriyle 2-0 yenerken, Ekvador ise ilk maçında Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'nın golleriyle ev sahibi Katar'ı 2-0 mağlup etti. Yarınki karşılaşmayı kazanan takım son 16 turuna kalmayı garantileyecek.

HOLLANDA EKVADOR MUHTEMEL 11'LER

Hollanda: Noppert; De Ligt, Van Dijk, Ake; Dumfries, F de Jong, Berghuis, Blind; Gakpo; Memphis, Bergwijn.

Ekvador: Galindez; Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan; Plata, Caicedo, Mendez, Ibarra; Sarmiento; Valencia.

2022 DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda

B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler

C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya

D Grubu: Fransa, Avustralya, Danimarka, Tunus

E Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya

F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan

G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA