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Bakan Akar şampiyonları makamında ağırladı

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Giriş Tarihi: 24.11.2022
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Bakan Akar şampiyonları makamında ağırladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2022 Dünya Kupası şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı ile bir araya geldi. Futbolcular ziyarette Bakan Akar'a 38 numaralı Türkiye forması hediye etti.

Bakan Akar, 2022 Dünya Kupası'nın finalinde Angola'yı 4-1 yenerek dünya şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı ile bir araya geldi.

Kabulde Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Genel Koordinatör Erdoğan Akkaya, Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve milli futbolcular yer aldı.

Bakan Akar, milli sporcuları tebrik ederek, milleti gururlandıracak daha nice başarılar yaşamaları temennisinde bulundu. Futbolcular ziyarette Bakan Akar'a 38 numaralı Türkiye forması hediye etti.

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