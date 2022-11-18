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Anadolu Efes hata yapmadı! Anadolu Efes Barcelona: 96-86 (MAÇ SONUCU ÖZET)

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Giriş Tarihi: 18.11.2022 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022
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Anadolu Efes hata yapmadı! Anadolu Efes Barcelona: 96-86 MAÇ SONUCU ÖZET

THY EuroLeague'in 8. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes, İspanyol temsilcisi Barcelona'yı 96-86'lık skorla geçerek EuroLeague'de 3 maçın ardından galibiyete kavuştu. İşte detaylar...

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