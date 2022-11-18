Süper Lig maçları ne zaman, hangi gün? Süper Lig 15. hafta maçları ne zaman oynanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Spor Toto Süper Lig, 2022 Katar Dünya Kupası maçlarının başlayacak olması nedeniyle araya giriyor. Peki, Süper Lig maçları ne zaman, hangi gün? Süper Lig 15. hafta maçları ne zaman oynanacak?