Süper Lig maçları ne zaman, hangi gün? Süper Lig 15. hafta maçları ne zaman oynanacak?
Süper Lig maçları ne zaman, hangi gün? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022 Dünya Kupası maçlarının Kasım ayında başlayacak olması nedeniyle Süper Lig'e ara verildi. Peki, Süper Lig maçları ne zaman, hangi gün? Süper Lig 15. hafta maçları ne zaman oynanacak?
Süper Lig maçları ne zaman, hangi gün? Süper Lig 15. hafta maçları ne zaman oynanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Spor Toto Süper Lig, 2022 Katar Dünya Kupası maçlarının başlayacak olması nedeniyle araya giriyor. Peki, Süper Lig maçları ne zaman, hangi gün? Süper Lig 15. hafta maçları ne zaman oynanacak?
SÜPER LİG HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?
Süper Lig'in 15. hafta karşılaşmaları 24 Aralık tarihinde başlayacaktır.
SÜPER LİG 14. HAFTANIN MAÇ SKORLARI
Corendon Alanyaspor: 0 - Adana Demirspor: 0
MKE Ankaragücü: 1 - Trabzonspor: 1
Sivasspor: 2 - Ümraniyespor: 2
Fenerbahçe: 1 - Giresunspor: 2
Medipol Başakşehir: 0 - Galatasaray: 7
Fatih Karagümrük: 3 - Gaziantep FK: 3
İstanbulspor: 0 - Hatayspor: 1
Kayserispor: 1 - Konyaspor: 2
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