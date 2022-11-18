Türkiye FIBA dünya sıralamasında kaçıncı?
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan maçların tamamlanmasının ardından yeni dünya sıralamasını açıkladı. FIBA dünya sıralamasında İspanya, ABD Erkek Basketbol Takımı'nı geçerek ilk sıraya yükselirken, 16. basamakta bulunan Türkiye'nin ise yeri değişmedi.
FIBA'dan yapılan açıklamaya göre Türkiye, 533,9 puanla 16. sıradaki yerini korudu.
İspanya, dünya sıralamasında ilk basamağa yükseldi. İspanya, 12 yılı aşkın bir süredir birinci sırada yer alan Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ardından dünya sıralamasında 2010'dan beri ilk sırada yer alan ikinci takım oldu. İspanya 758,6 puanla ilk sırada yer alırken, İspanya'yı 757,5 puanla ABD izledi.
İspanya, FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası ve FIBA EuroBasket 2022'de şampiyonluklar elde ederken, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finale ulaştı. 2017'den bu yana düzenlenen eleme turnuvalarında da puan toplamaya devam etti.
Bu arada ABD ise Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazandı ancak Dünya Kupası'na çeyrek finallerde veda etti.
Sıralamadaki en büyük sıçrayışı, kasım penceresindeki FIBA Asya Kupası 2025 Ön Elemeleri'nde oynadığı dört maçını da kazanıp 10 basamak yükselerek dünyada 92'inci sıraya yükselen Tayland yaptı.
FIBA Erkekler Dünya Sıralaması'nda ilk 20 sıra şu şekilde:
1. İspanya 758,6 puan
2. ABD 757,5 puan
3. Avustralya 740,3 puan
4. Arjantin 734,3 puan
5. Fransa 715 puan
6. Sırbistan 710,9 puan
7. Slovenya 704,3 puan
8. Litvanya 669,5 puan
9. Yunanistan 665,9 puan
10. İtalya 646,6 puan
11. Almanya 640,8 puan
12. Çekya 594,5 puan
13. Brezilya 593,6 puan
14. Polonya 591,3 puan
15. Kanada 575,5 puan
16. Türkiye 533,9 puan
17. Venezuela 524,8 puan
18. Karadağ 515,6 puan
19. Nijerya 460,1 puan
20. İran 452,5 puan
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