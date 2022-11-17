Katar Dünya Kupası için taraftar mı kiraladı? FIFA yetkisinden o iddialara yalanlama

1 MİLYON 300 BİN BİLET SATILDI

Hatır, iddiaların Katar'da 30 yıldan uzun bir süredir yaşayan insanlardan bir grubu hafife almak olduğunu ve Dünya Kupası karşılaşmalarını takip edecek kişilerin ücretli taraftarlar olarak nitelendirilmesinin oldukça ayıp olduğunu dile getirdi.

Hatır, açıklamasında "Şampiyonada karşılaşmalar için 1 milyon 300 bin bilet satıldı." ifadesini kullandı.