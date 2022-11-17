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Katar Dünya Kupası için taraftar mı kiraladı? FIFA yetkisinden o iddialara yalanlama

SPOR
Giriş Tarihi: 17.11.2022 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022
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Katar Dünya Kupası için taraftar mı kiraladı? FIFA yetkisinden o iddialara yalanlama

2022 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına az bir süre kala Katar'ın taraftar sayısının yeterli olmadığı gerekçesiyle Pakistan'dan günlüğü 10 dolardan taraftar kiraladığı iddia edilmişti. Katar FIFA yetkilisi yaptığı açıklamada iddiaların asılsız olduğunu belirtirken yapılan haberleri "Katar devletinin gücüne şüphe düşürmek hedefli yeni çabalar" olarak nitelendirdi.

Katar FIFA yetkilisi, Batı medyasında yapılan haberlerde 2022 FIFA Dünya Kupası karşılaşmalarında taraftarların para karşılığında tutulduğuna ilişkin iddiaları kınadı.

PARAYLA TARAFTAR TUTULDU İDDİALARI ASILSIZ

Katar haber ajansına göre, 2022 FIFA Dünya Kupası İcraa Başkanı Nasır el-Hatır, iddiaların dünyanın en önemli spor organizasyonunun Katar'da başlamasıyla artan sistematik karalama kampanyaları çerçevesinde ortaya çıktığını belirtti.

Bazı Fransız ve İngiliz basınında geçen "karşılaşmalarda bulunmaları için parayla taraftar tutulduğuna" ilişkin iddiaların asılsız olduğunu aktaran Hatır, bu söz konusu iddiaların Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar devletinin gücüne şüphe düşürmek hedefli yeni çabalar olduğunu kaydetti.

1 MİLYON 300 BİN BİLET SATILDI

Hatır, iddiaların Katar'da 30 yıldan uzun bir süredir yaşayan insanlardan bir grubu hafife almak olduğunu ve Dünya Kupası karşılaşmalarını takip edecek kişilerin ücretli taraftarlar olarak nitelendirilmesinin oldukça ayıp olduğunu dile getirdi.

Hatır, açıklamasında "Şampiyonada karşılaşmalar için 1 milyon 300 bin bilet satıldı." ifadesini kullandı.

BİNLERCE TARAFTAR FIFA FESTİVALİ ETKİNLİKLERİNE KATILDI

Doha'da yaklaşık 4 gün önce düzenlenen FIFA Festivali prova etkinliklerine binlerce kişi katıldı. Günün erken saatlerinde toplanan kalabalık gruplar destekledikleri takımların formaları ve bayraklarıyla festival girişinde hazır bulundu.

Şampiyona boyunca FIFA Festivalinde tüm dünyadan gelen sanatçılar tarafından konserler verilecek.

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