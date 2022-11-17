Katar Dünya Kupası için taraftar mı kiraladı? FIFA yetkisinden o iddialara yalanlama
2022 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına az bir süre kala Katar'ın taraftar sayısının yeterli olmadığı gerekçesiyle Pakistan'dan günlüğü 10 dolardan taraftar kiraladığı iddia edilmişti. Katar FIFA yetkilisi yaptığı açıklamada iddiaların asılsız olduğunu belirtirken yapılan haberleri "Katar devletinin gücüne şüphe düşürmek hedefli yeni çabalar" olarak nitelendirdi.
Katar FIFA yetkilisi, Batı medyasında yapılan haberlerde 2022 FIFA Dünya Kupası karşılaşmalarında taraftarların para karşılığında tutulduğuna ilişkin iddiaları kınadı.
PARAYLA TARAFTAR TUTULDU İDDİALARI ASILSIZ
Katar haber ajansına göre, 2022 FIFA Dünya Kupası İcraa Başkanı Nasır el-Hatır, iddiaların dünyanın en önemli spor organizasyonunun Katar'da başlamasıyla artan sistematik karalama kampanyaları çerçevesinde ortaya çıktığını belirtti.
Bazı Fransız ve İngiliz basınında geçen "karşılaşmalarda bulunmaları için parayla taraftar tutulduğuna" ilişkin iddiaların asılsız olduğunu aktaran Hatır, bu söz konusu iddiaların Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar devletinin gücüne şüphe düşürmek hedefli yeni çabalar olduğunu kaydetti.
1 MİLYON 300 BİN BİLET SATILDI
Hatır, iddiaların Katar'da 30 yıldan uzun bir süredir yaşayan insanlardan bir grubu hafife almak olduğunu ve Dünya Kupası karşılaşmalarını takip edecek kişilerin ücretli taraftarlar olarak nitelendirilmesinin oldukça ayıp olduğunu dile getirdi.
Hatır, açıklamasında "Şampiyonada karşılaşmalar için 1 milyon 300 bin bilet satıldı." ifadesini kullandı.
BİNLERCE TARAFTAR FIFA FESTİVALİ ETKİNLİKLERİNE KATILDI
Doha'da yaklaşık 4 gün önce düzenlenen FIFA Festivali prova etkinliklerine binlerce kişi katıldı. Günün erken saatlerinde toplanan kalabalık gruplar destekledikleri takımların formaları ve bayraklarıyla festival girişinde hazır bulundu.
Şampiyona boyunca FIFA Festivalinde tüm dünyadan gelen sanatçılar tarafından konserler verilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ Konya kura çekimi ne zaman yapılacak? Konya TOKİ kura çekim tarihi açıklandı mı?
- 29. dönem POMEM sınavı ne zaman yapılacak? POMEM polis alımı ön başvuru sonuçları açıklandı mı?
- Sağlık Bakanlığı promosyon son dakika: Sağlık Bakanlığı promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? Ödeme miktarları...
- Sayısal loto kime, hangi ile çıktı? 16 Kasım Çılgın Sayısal Loto 180 bin TL nereye çıktı 2022? MPİ bilet sorgulama ekranı...
- Arka Sokaklar final mi yapıyor, bitecek mi? Arka Sokaklar yeni sezon olmayacak mı?
- İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman çekilecek 2022? Tuzla, Arnavutköy, Esenler TOKİ kura çekim tarihi açıklandı mı?
- LOL yeni sezon ne zaman, hangi tarihte başlayacak? LOL yeni sezon tarihi açıklandı mı?
- Kasım ayı Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman yapılacak? MB faiz kararı açıklandı mı, belli oldu mu?
- Emekli Ocak zammı için nefesler tutuldu! 1 Ocak 2023 zammı tek tek hesaplandı! SSK, Bağ-Kur, 4A, 4B,4C en düşük maaş...
- AÖL 2022-2023 sınavları ne zaman, nasıl yapılacak? Açık Lise sınavları online, çevrimiçi mi olacak?
- Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman?
- Özsu Balık halka arz ne zaman, hangi bankalarda yapılacak? Özsu Balık halka arz hisse fiyatı ve kodu ne kadar?