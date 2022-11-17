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Trabzonspor Artem Dovbyk için harekete geçti!

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Giriş Tarihi: 17.11.2022
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Trabzonspor Artem Dovbyk için harekete geçti!

Süper Lig'de bu sezon sergilediği performansla geçen sezonu aratan Trabzonspor, ara transfer dönemi için kolları sıvadı. Bordo-mavililer geçen sezon da gündemine aldığı Artem Dovbyk için harekete geçti.

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