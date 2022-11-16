A Milliler Diyarbakır’da güldü! Galibiyet 2 golle geldi

İLK YARI

6. dakikada topu alan Hakan Çalhanoğlu, ceza yayı ön bölümünden yaptığı şutta kaleci Gordon sağına yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

18. dakikada sağ taraftan korner paslaşarak kullanıldı. Ceza sahası dışı sağ çaprazda topu kontrol eden İrfan Can Kahveci, bekletmeden ceza sahasına orta yaparken Ozan Kabak'ın yakın mesafeden kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Seken topu Ozan tekrar kafayla vurdu, meşin yuvarlak kaleci Gordon'da kaldı.

37. dakikada uzun topu kontrol ederek sol çaprazdan ceza sahasına giren Eren Elmalı'nın sert şutunda kaleci Gordon ayaklarıyla topu kornere çeldi.

40. dakikada sağ taraftan Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı duran topta Ozan Kabak ceza sahası içinde iyi yükselerek kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Visar Kastrati xx, Edmond Zeqiri xx, Granit Hyseni xx

Gol: Ozan Kabak (dk. 40) (Türkiye)

Sarı kart: McTominay (İskoçya)