A Milliler Diyarbakır'da güldü! Galibiyet 2 golle geldi
A Milli Futbol Takımı'mız Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri öncesinde Diyarbakır'da İskoçya'yı konuk etti. Milliler, sahadan 2-1'lik zaferle ayrılırken, galibiyeti getiren golleri Ozan Kabak ve Cengiz Ünder kaydetti.
Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri öncesinde A Milli Futbol Takımı'mız Diyarbakır'da İskoçya ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Milliler, sahadan 2-1'lik zaferle ayrıldı. A Milli Takım'a galibiyeti getiren golleri Ozan Kabak ve Cengiz Ünder kaydetti.
SONRAKİ PROVA ÇEKYA'YLA
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında ikinci hazırlık maçında 19 Kasım Cumartesi günü Gaziantep'te Çekya ile karşılaşacak.
İLK YARI
6. dakikada topu alan Hakan Çalhanoğlu, ceza yayı ön bölümünden yaptığı şutta kaleci Gordon sağına yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
18. dakikada sağ taraftan korner paslaşarak kullanıldı. Ceza sahası dışı sağ çaprazda topu kontrol eden İrfan Can Kahveci, bekletmeden ceza sahasına orta yaparken Ozan Kabak'ın yakın mesafeden kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Seken topu Ozan tekrar kafayla vurdu, meşin yuvarlak kaleci Gordon'da kaldı.
37. dakikada uzun topu kontrol ederek sol çaprazdan ceza sahasına giren Eren Elmalı'nın sert şutunda kaleci Gordon ayaklarıyla topu kornere çeldi.
40. dakikada sağ taraftan Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı duran topta Ozan Kabak ceza sahası içinde iyi yükselerek kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Visar Kastrati xx, Edmond Zeqiri xx, Granit Hyseni xx
Gol: Ozan Kabak (dk. 40) (Türkiye)
Sarı kart: McTominay (İskoçya)
İKİNCİ YARI
A Milli Futbol Takımı, özel maçta İskoçya'yı 2-1 yendi.
49. dakikada Türkiye farkı ikiye çıkardı. Zeki Çelik'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşarak ceza sahasına giren Cengiz Ünder'in plase vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0
53. dakikada Cengiz Ünder'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cenk Tosun'un şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
62. dakikada İskoçya farkı bire indirdi. Robertson'un pasıyla orta sahanın biraz ilerisinde topla buluşarak ceza sahasına giren McGinn, sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1
77. dakikada Cengiz Ünder'in defansın arkasına gönderdiği pasla ceza sahasında topla buluşan Enes Ünal'ın şutunda, meşin yuvarlağı kaleci Gordon yatarak çeldi. Konuk ekibin defans oyuncuları topu uzaklaştırdı.
Mücadele, Türkiye'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
ADAY KADRO
A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Altay Bayındır (Fenerbahçe), Doğan Alemdar (Rennes), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Zeki Çelik (Roma), Cenk Özkaçar (Valencia), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Adana Demirspor), Tayyip Sanuç (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)
Orta saha ve forvet: Cengiz Ünder (Olimpik Marsilya), İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Arda Güler (Fenerbahçe), Berkay Özcan, Deniz Türüç (Medipol Başakşehir), Emirhan İlkhan (Torino), Hakan Çalhanoğlu (Inter), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Orkun Kökçü (Feyenoord), Doğukan Sinik (Hull City), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Getafe), Umut Bozok (Trabzonspor)
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