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Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları: Haaland'ın golü geceye damga vurdu

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Giriş Tarihi: 15.09.2022 Güncelleme Tarihi: 15.09.2022
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Şampiyonlar Ligi’nde günün sonuçları: Haaland’ın golü geceye damga vurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 2. haftası sona erdi. Gecenin önemli karşılaşmasında Manchester City sahasında milli futbolcu Salih Özcan'ın da formasını giydiği Borussia Dortmund’u 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 80’inci dakikada Stones ve 84’üncü dakikada enfes bir vuruşla Haaland kaydetti. Dortmund'un karşılaşmadaki tek golü ise 56’ncı dakikada Bellingham’dan geldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, E, F, G ve H gruplarında 2. maçlar tamamlandı.

SON ŞAMPİYON HATA YAPMADI

Geçen sezon da dahil kazandığı 14 kupayla turnuvanın en başarılı takımı Real Madrid, seyircisi önünde oynadığı Leipzig maçını 2-0 kazandı.

Valverde'nin 80 ve Asensio'nun 90+1'inci dakikadaki golüyle sahadan galip ayrılan Real Madrid, 6 puanla F Grubu'nun zirvesine yerleşti.

CHELSEA'NİN YÜZÜ YENİ HOCAYLA DA GÜLMEDİ

Chelsea, yeni teknik direktörü Graham Potter'ın yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Salzburg'u ağırladı.

E Grubu'ndaki mücadele, Chelsea'den Sterling'in 48 ve Salzburg'dan Okafor'un 75. dakikadaki golleriyle 1-1 bitti.

Salzburg puanını 2'ye, Chelsea de bire yükseltti.

MANCHESTER CİTY GERİDEN GELİP KAZANDI

G Grubu'nun iddialı takımları arasındaki mücadelede ise Manchester City ile Borussia Dortmund karşılaştı.

Misafir ekip Borussia Dortmund, Bellingham ile 56. dakikada öne geçti. Fakat Manchester City, Stones'un 80 ve Haaland 84. dakikadaki golleriyle rakibini 2-1 yendi.

HAALAND'IN GOLÜ GECEYE DAMGA VURDU

Eski takımının ağlarını sarsan Haaland, Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 26'ya yükseltti.

Manchester City 6 puanla liderliğini sürdürürken, Borussia Dortmund 3 puanda kaldı.

İŞTE GECENİN SONUÇLARI

İkinci haftanın ikinci gününde, TSİ 22.00'de başlayan maçların sonuçları şöyle:

- A Grubu

Rangers (İskoçya) - Napoli (İtalya): 0-3

- E Grubu

Chelsea (İngiltere) - Salzburg (Avusturya): 1-1

- F Grubu

Real Madrid (İspanya) - Leipzig (Almanya): 2-0

- G Grubu

Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya): 2-1

Kopenhag (Danimarka) - Sevilla (İspanya): 0-0

- H Grubu

Juventus (İtalya) - Benfica (Portekiz): 1-2

Maccabi Haifa (İsrail) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-3

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