Şampiyonlar Ligi'nde günün sonuçları: Haaland'ın golü geceye damga vurdu
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 2. haftası sona erdi. Gecenin önemli karşılaşmasında Manchester City sahasında milli futbolcu Salih Özcan'ın da formasını giydiği Borussia Dortmund’u 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 80’inci dakikada Stones ve 84’üncü dakikada enfes bir vuruşla Haaland kaydetti. Dortmund'un karşılaşmadaki tek golü ise 56’ncı dakikada Bellingham’dan geldi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, E, F, G ve H gruplarında 2. maçlar tamamlandı.
SON ŞAMPİYON HATA YAPMADI
Geçen sezon da dahil kazandığı 14 kupayla turnuvanın en başarılı takımı Real Madrid, seyircisi önünde oynadığı Leipzig maçını 2-0 kazandı.
Valverde'nin 80 ve Asensio'nun 90+1'inci dakikadaki golüyle sahadan galip ayrılan Real Madrid, 6 puanla F Grubu'nun zirvesine yerleşti.
CHELSEA'NİN YÜZÜ YENİ HOCAYLA DA GÜLMEDİ
Chelsea, yeni teknik direktörü Graham Potter'ın yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmada Salzburg'u ağırladı.
E Grubu'ndaki mücadele, Chelsea'den Sterling'in 48 ve Salzburg'dan Okafor'un 75. dakikadaki golleriyle 1-1 bitti.
Salzburg puanını 2'ye, Chelsea de bire yükseltti.
MANCHESTER CİTY GERİDEN GELİP KAZANDI
G Grubu'nun iddialı takımları arasındaki mücadelede ise Manchester City ile Borussia Dortmund karşılaştı.
Misafir ekip Borussia Dortmund, Bellingham ile 56. dakikada öne geçti. Fakat Manchester City, Stones'un 80 ve Haaland 84. dakikadaki golleriyle rakibini 2-1 yendi.
HAALAND'IN GOLÜ GECEYE DAMGA VURDU
Eski takımının ağlarını sarsan Haaland, Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 26'ya yükseltti.
Manchester City 6 puanla liderliğini sürdürürken, Borussia Dortmund 3 puanda kaldı.
İŞTE GECENİN SONUÇLARI
İkinci haftanın ikinci gününde, TSİ 22.00'de başlayan maçların sonuçları şöyle:
- A Grubu
Rangers (İskoçya) - Napoli (İtalya): 0-3
- E Grubu
Chelsea (İngiltere) - Salzburg (Avusturya): 1-1
- F Grubu
Real Madrid (İspanya) - Leipzig (Almanya): 2-0
- G Grubu
Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya): 2-1
Kopenhag (Danimarka) - Sevilla (İspanya): 0-0
- H Grubu
Juventus (İtalya) - Benfica (Portekiz): 1-2
Maccabi Haifa (İsrail) - Paris Saint-Germain (Fransa): 1-3
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı ne zaman? İkinci örnek soru kitapçığı...
- Eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatar? Öğretmenlere eğitim ödeneği bu hafta yatar mı?
- Konya TOKİ başvuruları nereye yapılacak? TOKİ Konya ucuz sosyal konut projesi hangi ilçelerde olacak?
- Enflasyonun üzerinde artış! Asgari ücret, emekli maaş zammı ayyuka çıktı! 7.500 TL'ye yükselebilir! Taban maaş...
- TOKİ başvuru ücreti geri alınıyor mu? TOKİ başvuru kayıt ücreti geri ödenecek mi?
- TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ sosyal konut kura çekim tarihi açıklandı mı, belli mi? 2+1 ve 3+1 evler için...
- TOKİ Gaziantep ve Şanlıurfa sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ Gaziantep sosyal konut başvuru şartları nelerdir?
- TOKİ sosyal konut başvurusu yapacaklar dikkat! 18 yaşında olanlarda o şarta gerek yok! TC Kimlik numarası 0,2,4,6,8 numarası ile bitenler...
- Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu? Aile Destek Programı başvuruları nereden yapılıyor? İşte şartlar...
- Lunch coin son dakika yorumları: Luna coin düşecek mi, yükselecek mi? Do Kwon için tutuklama emri...
- TOKİ başvuruları başladı mı, ne kadar sürecek? TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman bitiyor?
- Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 14 Eylül evde bakım maaşı yattı mı, ödendi mi? İşte bakım aylığı yatan iller listesi...