15 Eylül 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray Çağlar Söyüncü'nün peşinde! Ocak ayında ön anlaşma için şartlar zorlanıyor

Galatasaray Çağlar Söyüncü'nün peşinde! Ocak ayında ön anlaşma için şartlar zorlanıyor

SPOR
Giriş Tarihi: 15.09.2022 Güncelleme Tarihi: 15.09.2022
ABONE OL
Galatasaray Çağlar Söyüncü’nün peşinde! Ocak ayında ön anlaşma için şartlar zorlanıyor

Yaz transfer dönemine damga vuran Galatasaray kadrosunu daha da güçlendirerek Avrupa'daki eski günlerine geri dönmek istiyor. Galatasaray yönetimi sezon sonunda sözleşmesi bitecek milli stoper Çağlar Söyüncü ile ocak ayında ön anlaşma imzalamayı hedefliyor. İşte detaylar...

Yaz transfer dönemi sona erse de Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılardan başkan Dursun Özbek ve yönetim, kulübü eski görkemli günlerine döndürmek için yoğun çaba harcıyor.

Bu sezon Süper Lig'de şampiyon olarak Avrupa kupalarında yeniden ses getirmek isteyen Cimbom, sezon sonunda yapılacak hamleler için şimdiden harekete geçti.

Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, yaz transfer döneminde de gündemine gelen Çağlar Söyüncü için çalışmalara devam ettiği ifade edildi.

Milli futbolcunun Leicester City ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını fırsata çevirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Çağlar Söyüncü'yü sezon sonu takıma kazandırmak istiyor.

Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olmasından dolayı Çağlar Söyüncü ile ocak ayında ön anlaşma imzalayabilecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA