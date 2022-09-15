Galatasaray Çağlar Söyüncü'nün peşinde! Ocak ayında ön anlaşma için şartlar zorlanıyor
Yaz transfer dönemine damga vuran Galatasaray kadrosunu daha da güçlendirerek Avrupa'daki eski günlerine geri dönmek istiyor. Galatasaray yönetimi sezon sonunda sözleşmesi bitecek milli stoper Çağlar Söyüncü ile ocak ayında ön anlaşma imzalamayı hedefliyor. İşte detaylar...
Yaz transfer dönemi sona erse de Galatasaray, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılardan başkan Dursun Özbek ve yönetim, kulübü eski görkemli günlerine döndürmek için yoğun çaba harcıyor.
Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, yaz transfer döneminde de gündemine gelen Çağlar Söyüncü için çalışmalara devam ettiği ifade edildi.
Milli futbolcunun Leicester City ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olmasını fırsata çevirmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, Çağlar Söyüncü'yü sezon sonu takıma kazandırmak istiyor.
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