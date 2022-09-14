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Jorge Jesus'tan Rennes'e olay gönderme: Demek ki paraya ihtiyacınız yok
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, yarın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Rennes maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Fransız takımın 'güvenlik' gerekçesiyle bilet satışı yapmamasını eleştiren Jesus, "Burada çok fazla Fenerbahçe taraftarı var. Onların desteğine sahip olmak isterdik. Ama mümkün değil, kabul etmemiz gerekiyor. Bu durum şunu gösteriyor, Rennes'in Fenerbahçe biletlerinden kazanacağı paraya ihtiyacı yok demek ki" dedi.
Giriş Tarihi: 14.09.2022 23:10Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 23:11