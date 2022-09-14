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Jorge Jesus'tan Rennes'e olay gönderme: Demek ki paraya ihtiyacınız yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, yarın UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Rennes maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Fransız takımın 'güvenlik' gerekçesiyle bilet satışı yapmamasını eleştiren Jesus, "Burada çok fazla Fenerbahçe taraftarı var. Onların desteğine sahip olmak isterdik. Ama mümkün değil, kabul etmemiz gerekiyor. Bu durum şunu gösteriyor, Rennes'in Fenerbahçe biletlerinden kazanacağı paraya ihtiyacı yok demek ki" dedi.

Giriş Tarihi: 14.09.2022 23:10 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022 23:11
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Jorge Jesus’tan Rennes’e olay gönderme: Demek ki paraya ihtiyacınız yok

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Fenerbahçe, deplasmanda Fransız temsilcisi Rennes ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, basın toplantısı düzenledi.

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Jorge Jesus’tan Rennes’e olay gönderme: Demek ki paraya ihtiyacınız yok

"TARAFTARIMIZIN DESTEĞİNE SAHİP OLMAK İSTERDİK"

Rennes tarafından güvenlik gerekçe gösterilerek bilet satışı yapılmamasına ilişkin konuşan Portekizli teknik adam, "Sayıca çok fazla taraftarımız olamayacak. Biz olmalarını isterdik. Taraftarımız da olmak isterdik. Onların burada olmasını isterdik. Burada çok fazla Fenerbahçe taraftarı var. Onların desteğine sahip olmak isterdik. Ama mümkün değil, kabul etmemiz gerekiyor. Bu durum şunu gösteriyor, Rennes'in Fenerbahçe biletlerinden kazanacağı paraya ihtiyacı yok demek ki." ifadelerini kullandı.

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Jorge Jesus’tan Rennes’e olay gönderme: Demek ki paraya ihtiyacınız yok

"RENNES VE DINAMO KIEV GRUBUN FAVORİSİ"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un diğer açıklamaları şöyle:

"Zor bir maça çıkacağız. Rennes, Fransa'nın bir takımı, Fransa da 5 büyük ligden biri. Bana göre bu grubunu iki favorisi Rennes ve Dinamo Kiev. Biz de gruptan çıkmak için kendimizi onların arasında görüyoruz. Gruptan çıkmak için buradan iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz.

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Jorge Jesus’tan Rennes’e olay gönderme: Demek ki paraya ihtiyacınız yok

"BİZİM GİBİ ÇOK FAZLA OYUNCU DEĞİŞTİRİYORLAR"

Rakibimizin değerini biliyoruz. Mükemmel oyuncuları var. Ligde 6. sıradalar, bu da ne kadar kuvvetli olduklarını gösteriyor. Bize sahada problem çıkaracaklardır, kaliteleri var. Biz buna cevap vermeye çalışacağız. Bizim gibi çok fazla oyuncu değiştiriyorlar. Umarım takımım değerini gösterip gereken mücadeleyi gösterir.

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Jorge Jesus’tan Rennes’e olay gönderme: Demek ki paraya ihtiyacınız yok

"LİGDE OYNAYACAĞIMIZ MAÇI DÜŞÜNEREK TERCİH YAPACAĞIZ"

Bu hafta 3 günde bir maç yapmadık, ligde BAY geçtik. Pazar günü oynayacağız. Tabii ki bu geçen ara iyi geldi ama kısa sürede lig maçına çıkacağız. İki maçta, biri diğerinden daha önemli değil. Ama ligde oynayacağımız maçı düşünerek tercihlerimizi yapacağız ve fikirlerimizi uygulamaya çalışacağız.