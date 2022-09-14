Jorge Jesus’tan Rennes’e olay gönderme: Demek ki paraya ihtiyacınız yok

"TARAFTARIMIZIN DESTEĞİNE SAHİP OLMAK İSTERDİK"

Rennes tarafından güvenlik gerekçe gösterilerek bilet satışı yapılmamasına ilişkin konuşan Portekizli teknik adam, "Sayıca çok fazla taraftarımız olamayacak. Biz olmalarını isterdik. Taraftarımız da olmak isterdik. Onların burada olmasını isterdik. Burada çok fazla Fenerbahçe taraftarı var. Onların desteğine sahip olmak isterdik. Ama mümkün değil, kabul etmemiz gerekiyor. Bu durum şunu gösteriyor, Rennes'in Fenerbahçe biletlerinden kazanacağı paraya ihtiyacı yok demek ki." ifadelerini kullandı.