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İşte Süper Lig'in 7. haftasını yönetecek hakemler

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Giriş Tarihi: 14.09.2022
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İşte Süper Lig’in 7. haftasını yönetecek hakemler

Spor Toto Süper Lig'de 7'nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Cuma günü saat 20.00'de oynanacak Galatasaray - Konyaspor mücadelesinde Abdulkadir Bititgen düdük çalacak.

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