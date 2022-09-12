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Arsenal-PSV Eindhoven maçı ertelendi

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Giriş Tarihi: 12.09.2022
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Arsenal-PSV Eindhoven maçı ertelendi

UEFA, İngiliz takımı Arsenal ile Hollanda takımı PSV Eindhoven arasında 15 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçının ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

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