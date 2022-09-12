Beşiktaş - Başakşehir maçı CANLI TAKİP | Beşiktaş - Başakşehir maçı hangi kanalda saat kaçta?

BEŞİKTAŞ'TA KİMLER EKSİK?

Beşiktaş'ta kart cezalısı Josef de Souza, Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Dele Alli, Rachid Ghezzal ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra hasta olan Welinton Souza da bu akşamki dev karşılaşma öncesinde ev sahibi takımın diğer eksik isimleri... Başakşehir'de ise Beşiktaş deplasmanı öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.