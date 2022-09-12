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Beşiktaş - Başakşehir maçı CANLI TAKİP | Beşiktaş - Başakşehir maçı hangi kanalda saat kaçta?

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Giriş Tarihi: 12.09.2022 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022
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SON DAKİKA! Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş evinde Medipol Başakşehir'i ağırlıyor. Peki, Beşiktaş - Başakşehir maçı hangi kanalda saat kaçta? Beşiktaş - Başakşehir müsabakasının hakemi kim? İlk 11'lerde kimler var? İşte detaylar...

Süper Lig'in 6. hafta maçları bugün sona eriyor. Beşiktaş bu akşam evinde Başakşehir'i ağırlıyor.

Spor severler Beşiktaş - Başakşehir maçı hangi kanalda saat kaçta? Beşiktaş - Başakşehir müsabakasının hakemi kim? İlk 11'lerde kimler var? sorularına yanıt arıyor. Detaylar ahaber.com.tr'de...

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MÜSABAKASI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Redmond, Muleka, N'Koudou Weghorst

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut, Berkay, Serdar, Chouiar, Okaka

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Başakşehir maçı Vodafone Park'ta

Maçın hakemi Halil Umut Meler.

Beşiktaş-Başakşehir maçı bu akşam saat 19.00'da.

Maç beIN Sports 1'den canlı.

İKİ TAKIMDA SON DURUM

Beşiktaş ve Başakşehir namağlup durumda. Siyah Beyazlılar, 6 maçta 5 galibiyet aldı ve 13 puanla 2. sırada. 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan Valerien Ismael'li Kartal, evinde kazanıp haftayı lider kapatmak istiyor.

4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir ise 10 puanla 4. basamakta yer alıyor.

Başakşehir, Beşiktaş karşısında üç puanı kapıp galibiyet serisini 3 maça taşımayı ve rakibiyle puanları eşitlemeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ'TA KİMLER EKSİK?

Beşiktaş'ta kart cezalısı Josef de Souza, Başakşehir maçında forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Dele Alli, Rachid Ghezzal ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra hasta olan Welinton Souza da bu akşamki dev karşılaşma öncesinde ev sahibi takımın diğer eksik isimleri... Başakşehir'de ise Beşiktaş deplasmanı öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

BAŞAKŞEHİR'İN SON 4 MAÇI

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı 4 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.

Turuncu-Lacivertli ekip; Kasımpaşa, Konyaspor, Kayserispor ve Alanyaspor maçlarında kalesinde gol görmedi. Medipol Başakşehir, söz konusu 4 maçta fileleri 8 kez havalandırdı.

REDMOND 11'DE YER ALIR MI?

Bu sezon Premier Lig'de Southampton'da sadece ilk hafta Tottenham'a karşı son anlarda oyuna giren Redmond, buna karşın idmanlarını eksiksiz yaptı.

Oyuncunun raporlarını gelmeden önce inceleyen Ismael'in yıldız ismi, bu akşam ilk 11'de görevlendirme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

Beşiktaş'ta forma giyebilmek için büyük fedakarlıklar yapıp transfer döneminin son gününe kadar Alanyaspor 'a baskı yapan Tayfur Bingöl, sonunda istediğini almıştı.

Beşiktaş'a kiralık olarak katılan 29 yaşındaki sağ bek, teknik direktör Valerien Ismael'eden forma bekliyor.

Fransız hoca, Tayfur'u Başakşehir maçının ikinci yarısında değerlendirmeyi düşünüyor.

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