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Son dakika | Arda Turan futbolu bıraktı

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Giriş Tarihi: 12.09.2022
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Son dakika | Arda Turan futbolu bıraktı

Futbola Galatasaray altyapısından başlayan ve Atletico Madrid Barcelona gibi dev kulüplerde top koşturan Arda Turan, profesyonel futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu.

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