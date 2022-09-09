Süper Lig’de transfer sezonu sona erdi! İşte en fazla bonservis ödenen oyuncular

6'ŞAR MİLYON EURO

Kulüplerin transferlerle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) şu ana kadar yaptığı bildirimlere göre Uruguaylı futbolcu Torreira, Türk asıllı Avusturyalı oyuncu Yusuf Demir ve Portekizli futbolcu Gedson Fernandes, yaz transfer döneminin en pahalı isimleri olarak dikkat çekti.

Galatasaray, İngiltere Premier Lig temsilcisi Arsenal'den kadrosuna kattığı Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira için 6 milyona avro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-kırmızılı kulüple 4 yıllık sözleşmeye imza atan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon başına net 2 milyon 750 bin avro kazanacak.