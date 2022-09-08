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Son dakika: PFDK'dan Josef de Souza kararı

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Giriş Tarihi: 08.09.2022
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Son dakika: PFDK’dan Josef de Souza kararı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaşlı Josef de Souza için bir ceza tayinine gerek olmadığına karar verdi.

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