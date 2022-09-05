Sahaya giren Ankaragücü taraftarı Beşiktaşlı futbolcuya tekme attı



Wout Weghorst ise "Maç sonunda yaşananların normal olduğunu söylemek imkansız. Yanlış şeyler oldu. Türk insanının duygularıyla yaşadığını biliyorum, bunu seviyorum ama bu durum kabul edilemez. Biri Cenk'e vurdu ve cezalandırılmalı. Ağır bir ceza verilmeli ki bir daha yaşanmasın. Saldırı olunca sakat olan arkadaşlarıma kalkan olmak zorunda kaldım. Mesela Josef, kırmızı kart gördü ama bize müdahale etmek isteyen birini engellemeye çalışıyordu. Futbolla alakası yoktu bu olanların" ifadelerini kullandı.

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