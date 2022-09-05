Sahaya giren Ankaragücü taraftarı Beşiktaşlı futbolcuya tekme attı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 3-2 yenerek liderliğini sürdürdü. Karşılaşma sonunda sahaya giren bir Ankaragücü taraftarı Beşiktaşlı Salih Uçan'a tekme attı. Emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren taraftarı yakalayarak dışarıya çıkardı.
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 2-1 önde tamamlayan siyah-beyazlılar, müsabakayı 3-2 kazanarak üst üste 3. galibiyetini elde etti.
Puanını 13'e yükselten Beşiktaş, geçen hafta yükseldiği liderliğini de devam ettirmiş oldu.
SAHAYA GİREN TARAFTAR, BEŞİKTAŞLI FUTBOLCUYA TEKME ATTI
Oldukça gergin geçen maçın son düdüğü sonra sahaya giren bir taraftar, Beşiktaşlı futbolcuya tekme attı.
*Görüntü BeINSports'tan alınmıştır
Maçın son anlarında iki yedek kulübesi arasında tartışma çıktı. Hakemin de son düdüğünü çalmasının ardından kale arkasından sahaya atlayan bir taraftar, orta sahada hakemin yanında bulunan siyah-beyazlı futbolculara doğru bir saldırı gerçekleştirdi. Taraftarın attığı tekme siyah-beyazlı futbolcu Salih Uçan'a denk geldi.
Emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren taraftarı yakalayarak dışarıya çıkardı.
JOSEF DE SOUZA KIRMIZI KART GÖRDÜ
Maçtan sonra çıkan olaylarda Josef de Souza, maçın hakemi Mete Kalkavan'dan kırmızı kart gördü.
Sahaya girerek Salih Uçan'a tekme atan taraftara, daha sonra müdahalede bulunan Josef'in bu yüzden kırmızı kart gördüğü öğrenildi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Duyguların yoğun olduğu anlar yaşandı. Josef'in neden kırmızı kart gördüğünü anlamıyorum. Kendi takım arkadaşını koruduğu anda kart gördü. Duyguları anlarım ama taraftarın sahaya girmesi ve futbolcumuza saldırması kabul edilemez. Josef'in kırmızını bu anlamda kabul edemiyorum" dedi.
Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Salih Uçan, "Cenk Tosun, bir adım atmasa belime tekme yiyecektim taraftardan. Josef de bunu görüp taraftarı ittirerek uzaklaştırmak istiyor ve sonra kırmızı kart görüyor. Ne yapacaktı orada? Bu çok net haksızlık, düzeltilmesi gerekiyor, umarım ceza almaz" şeklinde konuştu.
Cenk Tosun yaptığı açıklamada, "Maçı geçiyorum, yenersin veya yenilirsin o ayrı. Maçtan sonra olanlar kabul edilebilir değil. O kadar polis var, güvenlik var ama nasıl oluyor da bir taraftar, dibimize kadar gelip uçan tekme atabiliyor?" diye konuştu.
Wout Weghorst ise "Maç sonunda yaşananların normal olduğunu söylemek imkansız. Yanlış şeyler oldu. Türk insanının duygularıyla yaşadığını biliyorum, bunu seviyorum ama bu durum kabul edilemez. Biri Cenk'e vurdu ve cezalandırılmalı. Ağır bir ceza verilmeli ki bir daha yaşanmasın. Saldırı olunca sakat olan arkadaşlarıma kalkan olmak zorunda kaldım. Mesela Josef, kırmızı kart gördü ama bize müdahale etmek isteyen birini engellemeye çalışıyordu. Futbolla alakası yoktu bu olanların" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Masterchef MasterClass'ı kim kazandı? 4 Eylül Masterchef MasterClass'ı hangi yarışmacı kazandı?
- Bursluluk sınav kitapçığı ne zaman yayınlanacak? İOKBS Bursluluk 5.6.7.8.9.10.11. sınıf SORU VE CEVAPLARI PDF...
- TC sonu “0,2,4,6,8” ve “1,3,5,7,9” olanlar dikkat! Aylık 450, 500, 550 veya 600 TL ödeme! Aile sosyal yardım paraları...
- TÜİK Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Ağustos ayı enflasyon rakamları kaç oldu? TEFE TÜFE, kira artış oranı...
- Eylül ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 4 Eylül evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- DYK kursları ne zaman başlıyor, açılıyor? DYK kurs sınıfları belli oldu mu? DYK 2022 takvimi...
- EYT'de tek formül netleşti! Kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl! 5 aşamada kapsam belirleniyor! O yaş grubu için...
- MEB 2022-2023 TAKVİMİ: Okullar ne zaman açılacak? Okulların açılması kaç gün, hafta kaldı?
- BURSLULUK SINAV YORUMLARI: Bursluluk sınavı zor muydu, kolay mıydı 2022? 4 Eylül Bursluluk sınavı Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler nasıldı? İşte Twitter yorumları...
- İOKBS soru ve cevap anahtarları 2022 yayımlandı mı? Bursluluk sınavı Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler cevap anahtarı açıklandı mı?
- Ömer Tuğrul İnançer öldü mü, neden öldü? Ömer Tuğrul İnançer kimdir, nereli? İşte hayatı...
- Bursluluk sınavı 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf taban puanları açıklandı mı? İOKBS 2022 bursluluk sınavı kaç puanla kazanılır? Boş kontenjan...