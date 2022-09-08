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Christian Luyindama resmen Antalyaspor'da! Galatasaray 1 yıllığına kiraladı

SPOR
Giriş Tarihi: 08.09.2022 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022
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Christian Luyindama resmen Antalyaspor’da! Galatasaray 1 yıllığına kiraladı

Galatasaray forması giyen Christian Luyindama ile bir yıllığına Antalyaspor'a kiralandı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı 28 yaşındaki oyuncunun transferi resmen tamamlandı.

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