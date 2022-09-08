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Ömer Bayram'ın yeni adresi belli oldu

SPOR
Giriş Tarihi: 08.09.2022
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Ömer Bayram’ın yeni adresi belli oldu

Galatasaray ile yollarını ayıran Ömer Bayram, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'a transfer oldu. Bayram yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray ile yollarını ayıran Ömer Bayram'ı kadrosuna kattı.

SÖZLEŞME 2 YILLIK

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

4 SENEDE 3 KUPA KAZANDI

Kariyerine Hollanda'da başlayan Ömer Bayram, Türkiye'de sırasıyla Kayserispor, Akhisarspor ve Galatasaray'da oynadı.

Ömer Bayram, 4 sezon forma giydiği sarı-kırmızılı takımda birer lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

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