Ömer Bayram'ın yeni adresi belli oldu
Galatasaray ile yollarını ayıran Ömer Bayram, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'a transfer oldu. Bayram yeni takımıyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray ile yollarını ayıran Ömer Bayram'ı kadrosuna kattı.
SÖZLEŞME 2 YILLIK
Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
4 SENEDE 3 KUPA KAZANDI
Kariyerine Hollanda'da başlayan Ömer Bayram, Türkiye'de sırasıyla Kayserispor, Akhisarspor ve Galatasaray'da oynadı.
Ömer Bayram, 4 sezon forma giydiği sarı-kırmızılı takımda birer lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.
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