Beşiktaş, Eyüpspor, Galatasaray... Kazımcan Karataş transferi tarihe geçti!
SPOR DHA
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın yıldız adayı Kazımcan Karataş, Eyüpspor kanalıyla Galatasaraylı olacak. Kazımcan'ın bugün Eyüpspor'la sözleşme imzalayıp, daha sonra kiralık olarak Galatasaray'a transfer olacağı öğrenildi.
İsmi Süper Lig ve Avrupa kulüpleriyle anılan 19 yaşındaki sol bek Kazımcan'ın yine 1'inci Lig'de mücadele eden Eyüpspor'la 5 yıllık kontrat imzalayacağı, ardından 2 yıllığına Galatasaray'a kiralanacağı ifade edildi. Altay ve Eyüpspor yönetiminin bugün resmi imzaları atması bekleniyor.
İzmir temsilcisinin bu transferden 20 milyon TL bonservis ücreti olmak üzere, bonuslarıyla birlikte 24 milyon TL'ye yakın gelir elde edeceği, ayrıca Kazımcan'ın bir sonraki transferinden yüzde 20 pay alacağı bildirildi.
Kazımcan'ın mukavelesinde maç oynama sayısı ve A Milli Takım'a davet edilme durumununa göre Altay'ın ve oyuncunun bonus kazanacağı ifade edildi. Altay'ın bu transferden brüt kazancının 28 milyon TL'yi bulduğu kaydedildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ALES 2022 başvuruları başladı mı, ne zaman? ALES başvuru tarihleri açıklandı mı?
- Binlerce işçiye ödeme takvimi: İlave tediye ödemeleri ne zaman verilecek? İlave tediye ödemeleri hangi tarihte yapılacak?
- Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
- 6. Yargı Paketi'nde neler var, içeriği nedir? 6. Yargı Paketi metni açıklandı mı, neleri kapsıyor?
- YKS sınav gözetmen ücretleri ne zaman yatacak 2022? YKS gözetmen ücretleri yattı mı? ÖSYM sınav ücretleri...
- Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 23 Haziran Survivor eleme adayı hangi takım kazandı? Eleme adayı kim oldu?
- Masterchef 2022 yeni sezon ne zaman başlayacak? Masterchef yeni sezon yarışmacıları belli mi?
- Konut kredisinde son dakika fırsatı! Sınır değişti, yeni oranlar duyuruldu! 500.000, 600.000, 800.000 TL arasında bulunanlar için...
- KPSS sınav tarihleri: KPSS önlisans ne zaman yapılacak? KPSS önlisans sınav tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- %35 en az limit olacak! SSK, BAĞ-KUR, 4C'li emekli maaş zammı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon ile minimum 4.633 TL...
- İçimizdeki Ateş Tülin Tan kimdir, gerçek adı ne? İçimizdeki Ateş Ceren Benderlioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Instagram hesabı...
- İçimizdeki Ateş oyuncuları kimdir? İçimizdeki Ateş konusu nedir, nerede çekiliyor? İşte merak edilenler....