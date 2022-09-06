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Galatasaray'da Fode Ballo Toure sesleri

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Giriş Tarihi: 06.09.2022
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Galatasaray’da Fode Ballo Toure sesleri

Savunmanın sol tarafına da takviye yapmak isteyen Sarı Kırmızılılar, Patrick van Aanholt'un yanına bir sol bek daha eklemek konusundaki ısrarını sürdürüyor. Hedefteki isimlerden biri olan Milan'dan Fode Ballo Toure için Cim Bom, Serie A şampiyonu ile masaya oturdu. Sözleşmesi 2025'te bitecek 25 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralık olarak alınması için artık Milan'dan cevap bekleniyor.

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