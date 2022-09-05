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Galatasaray - Gaziantep maçı CANLI ANLATIM | Galatasaray - Gaziantep maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

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Giriş Tarihi: 05.09.2022 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022
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Galatasaray - Gaziantep maçı CANLI ANLATIM | Galatasaray - Gaziantep maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasının kapanış maçında saat 21.00’da Galatasaray - Gaziantep FK’yı evinde ağırlayacak. Peki, Galatasaray – Gaziantep maçı saat kaçta hangi kanalda, maçın hakemleri kim? Galatasaray - Gaziantep sahaya hangi ilk 11 ile çıkacak? İşte detaylar…

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