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FIBA'dan TBF'ye red kararı! Gürcistan maçında kural hatası yapıldığı yönelik itiraza red

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Giriş Tarihi: 05.09.2022 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022
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FIBA’dan TBF’ye red kararı! Gürcistan maçında kural hatası yapıldığı yönelik itiraza red

FIBA, A Milli Basketbol Takımı'nın, Gürcistan'a 88-83 yenildiği 2022 Avrupa Şampiyonası A Grubu 3. maçında kural hatası yapıldığına yönelik itirazını reddetti.

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