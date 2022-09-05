CHP'li başkan Beşiktaşlı futbolcuya atılan tekmeyi savundu!
Beşiktaş'ın deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 mağlup ettiği maçın ardından ortalık karıştı. Sahadaki gerilim sonrası, maç bitiminde sahaya giren bir Ankaragücü taraftarı Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan'a tekme attı. Zanlı, güvenlik güçleri tarafından sahadan çıkarılırken, CHP Keçiören Gençlik Kolları Başkanı MKE Ankaragücü Kongre Üyesi Yusuf Kurnaz, "Yapılacak en doğru hareketi yapmışsın" diyerek skandala arka çıktı.
Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 mağlup etti. Oldukça gergin geçen maçın son düdüğü sonra sahaya giren bir taraftar, Beşiktaşlı futbolcuya tekme attı.
Maçın son anlarında iki yedek kulübesi arasında tartışma çıktı. Hakemin de son düdüğünü çalmasının ardından kale arkasından sahaya atlayan bir taraftar, orta sahada hakemin yanında bulunan siyah-beyazlı futbolculara doğru bir saldırı gerçekleştirdi.
Taraftarın attığı tekme siyah-beyazlı futbolcu Salih Uçan'a denk geldi.
Emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren taraftarı yakalayarak dışarıya çıkardı.
CHP'Lİ BAŞKAN BEŞİKTAŞLI FUTBOLCUYA TEKMEYE ARKA ÇIKTI
CHP Keçiören Gençlik Kolları Başkanı VE MKE Ankaragücü Kongre Üyesi Yusuf Kurnaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, Beşiktaşlı futbolcuya atılan tekmeyi savundu.
Taraftarlar Kurnaz'ın, "Yapılacak en doğru hareketi yapmışsın" ifadelerine tepki gösterdi.
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