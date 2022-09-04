Ankaragücü - Beşiktaş CANLI ANLATIM | Ankaragücü - Beşiktaş maçı saat kaçta?

Süper Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü ise geride kalan bölümde henüz 3 puanla tanışamadı. Geride kalan bölümde bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan yönetiminde çıkacağı ilk karşılaşmada galibiyet elde etmek istiyor.

Beşiktaş'ta Josef de Souza ile Atiba Hutchinson, mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal ise teknik direktör Ismael'in tercih etmesi halinde sahadaki yerini alabilecek.