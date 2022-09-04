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Ankaragücü - Beşiktaş CANLI ANLATIM | Ankaragücü - Beşiktaş maçı saat kaçta?

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Giriş Tarihi: 04.09.2022
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Ankaragücü - Beşiktaş CANLI ANLATIM | Ankaragücü - Beşiktaş maçı saat kaçta?

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oluyor. Zorlu mücadele öncesinde iki takımın muhtemel 11'leri belli oldu. Karşılaşmanın canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz.

Eryaman Stadı'nda yapılacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

BEŞİKTAŞ ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET PEŞİNDE

Ligde çıktığı 4 maçın 3'ünü kazanan ve 1'inde berabere kalan Beşiktaş, haftaya 10 puanla lider girdi. Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde sergilediği performansla dikkati çeken siyah-beyazlı takım, başkent temsilcisine üstünlük kurarak üst üste 3. galibiyetini almayı hedefliyor.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden MKE Ankaragücü ise geride kalan bölümde henüz 3 puanla tanışamadı. Geride kalan bölümde bir beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan yönetiminde çıkacağı ilk karşılaşmada galibiyet elde etmek istiyor.

Beşiktaş'ta Josef de Souza ile Atiba Hutchinson, mücadelede forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Rachid Ghezzal ise teknik direktör Ismael'in tercih etmesi halinde sahadaki yerini alabilecek.

MKE ANKARAGÜCÜ GALİBİYETE HASRET

MKE Ankaragücü ise Süper Lig'de 11 maçtır galip gelemiyor.

Geçen sezon Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olan sarı-lacivertliler, 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de çıktığı son 8 maçından galibiyetle ayrılamamıştı. Bu sezon da 3 maçtır kazanamayan sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki galibiyet hasretini Beşiktaş karşısında dindirmeye çalışacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Oğuz Ceylan, Sinan Osmanoğlu, Mujakic, Marlon, Pedrinho, Rodrigues, Beridze, Zahid, Jese, Macheda

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Saiss, Masuaku, Gedson, Salih Uçan, Alli, Muleka, N'Koudou, Weghorst

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