Gürcistan maçında skandal olay! Milli basketbolcu Furkan Korkmaz’a saldırdılar

"FIBA TAMAMEN BU İŞİN SORUMLUSU"

Yaşanan olayda en büyük hatanın FIBA'da olduğunu ifade eden Onan, "Buradaki en büyük hata FIBA'nın. Geldiğimiz günden beri bin tane eksiklik var. Oyuncular otelden salona 45 dakika gidiyor. Ama şurada iki oyuncunun güvenliğini alamıyorsanız. O zaman bu işi yapmayacaksınız. Burada şimdi konsolosumuzla da konuşacağız. Güvenlik falan gelsin. Belli ki korumayacaklar. Hidayet Başkan'la da konuşuyoruz. Önümüze bütün kameraları getirecekler." şeklinde görüş belirtti.

Ömer Onan, koridordaki saldırıda Gürcistanlı bazı oyuncuların da bulunduğunu anlatarak, "Oynamayan oyuncular, Shengelia... Maç oynayan adam, 3 kişi soyunma odasına gider mi? Kenarda oynayan 3 oyuncu giriyor. Hem oyuncu oldum hem yönetici oldum, hayatımda ilk defa böyle bir şeyi gördüm. Bu kadar fütursuz, bu kadar kendini bilmez insanların bir arada toplandığı... FIBA bu işin sorumlusu." değerlendirmesinde bulundu.