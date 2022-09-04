05 Eylül 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Gürcistan maçında skandal olay! Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'a saldırdılar

Gürcistan maçında skandal olay! Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'a saldırdılar

SPOR
Giriş Tarihi: 04.09.2022 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022
ABONE OL
Gürcistan maçında skandal olay! Milli basketbolcu Furkan Korkmaz’a saldırdılar

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2022'deki üçünca maçında Gürcistan'a 88-83 yenilirken, maç sonrası sonuca itiraz etti. Hakem kararına yaptığı itiraz nedeniyle Ergin Ataman'ın oyundan ihraç edilmesi sonrası basın toplantısında konuşan Yardımcı Antrenör Hakan Demir, "Furkan Korkmaz diskalifiye edildikten sonra koridorda rakip takımın 2-3 oyuncusu ve aynı zamanda güvenlik görevlilerinin oyuncumuz ile kondisyonerimize saldırmaları, bir kavgaya dönüşmesi olacak şey değil. Bizim açımızdan kabul edilebilecek bir şey değil." açıklamasını yaptı. TBF Başkanvekili Ömer Onan ise, yaşananlarda en büyük suçlunun FIBA olduğunu vurgulayarak, "O koridordaki bütün kamera görüntülerini dakika dakika, bir saniyesini eksik etmeden bizim önümüze getirecekler. Eğer gelmezse biz bu turnuvayı terk ederiz" dedi.

Milli Takımımız, Furkan Korkmaz ile Duda Sanadze'nin tartışma yaşadığı pozisyonda maç saati devam ettiği için maç sonucuna itiraz etti.

Furkan Korkmaz ile Sanadze'nin diskalifiye edildiği pozisyonda maç saati 4.48 kala durdurulmadı. Oyuna 4.26 dakika kaladan devam edildi.


FURKAN KORKMAZ'A SALDIRDILAR

Furkan Korkmaz, soyunma odası koridoruna gittiği sırada hem milli takım heyetinden hem de güvenliklerden birçok kişinin buraya koşarak yöneldiği fark edildi.

O anlarda neler yaşandığı A Milli Basketbol Takımımızın antrenörü Hakan Demir açıkladı.

Hakem kararına yaptığı itiraz nedeniyle Ergin Ataman'ın oyundan ihraç edilmesi nedeniyle basın toplantısında konuşan Hakan Demir, "Furkan Korkmaz diskalifiye edildikten sonra koridorda rakip takımın 2-3 oyuncusu ve aynı zamanda güvenlik görevlilerinin oyuncumuz ile kondisyonerimize saldırmaları, bir kavgaya dönüşmesi olacak şey değil. Bizim açımızdan kabul edilebilecek bir şey değil." açıklamasını yaptı.

ÖMER ONAN'DAN SERT TEPKİ: "BİZ BU TURNUVAYI TERK EDERİZ"

Tiflis Arena'da oynanan ve ay-yıldızlı takımın iki uzatma bölümü sonucunda 88-83 yenildiği maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Ömer Onan, gergin geçen karşılaşmada milli oyuncu Furkan Korkmaz ile Gürcü basketbolcu Duda Sanadze'nin diskalifiye edildiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Furkan yanında bizim bir kondisyonerle soyunma odamıza giderken, koridorda oynamayan oyuncuları, atılan oyuncu ve polislerle birlikte saldırdılar. Maç bitti kaybettik, soyunma odasının önünde iki tarafımızda otuzar polis ittire ittire kavga çıkardı. Gürcistan'ın resmi polisi bizimle fiziki bir kavgaya tutuştu. Buradan FIBA'ya sesleniyoruz. Ben FIBA'nın yetkililerini de söyledim. Kimse kendini kandırmasın ve kimseyi de aptal sanmasınlar. O koridordaki bütün kamera görüntülerini dakika dakika, bir saniyesini eksik etmeden bizim önümüze getirecekler. Eğer getirmezlerse ben Hidayet (Türkoğlu) Başkan ile de konuştum şimdi. Biz bu turnuvayı terk ederiz."

Ömer Onan, Türkiye'nin düzenlediği Avrupa şampiyonalarında kimseye bir zarar gelmediğinin altını çizerek, "Koridorda Gürcistan polisiyle neredeyse yumruk yumruğa birbirimize gireceğiz. Açılın diyoruz, açılmıyorlar. FIBA'ya açık ve net olarak tekrar söylüyorum, 'Yok kameralar silindi, yok odada bozukluk vardı, yok 2 saniye kayıp' falan değil. Bütün kameralar tek tek bakılacak. Onun üzerine alacakları karara bakacağız. Eğer bunu çok ivedi şekilde yapmazlarsa kusura bakmayın oyuncularımız çok değerli, bu çocukların kılına zarar gelmesine hiçbirimiz izin vermeyiz. Bu turnuvadan çekilir gideriz. Böyle turnuva yapılmaz." diye konuştu.

"FIBA TAMAMEN BU İŞİN SORUMLUSU"

Yaşanan olayda en büyük hatanın FIBA'da olduğunu ifade eden Onan, "Buradaki en büyük hata FIBA'nın. Geldiğimiz günden beri bin tane eksiklik var. Oyuncular otelden salona 45 dakika gidiyor. Ama şurada iki oyuncunun güvenliğini alamıyorsanız. O zaman bu işi yapmayacaksınız. Burada şimdi konsolosumuzla da konuşacağız. Güvenlik falan gelsin. Belli ki korumayacaklar. Hidayet Başkan'la da konuşuyoruz. Önümüze bütün kameraları getirecekler." şeklinde görüş belirtti.

Ömer Onan, koridordaki saldırıda Gürcistanlı bazı oyuncuların da bulunduğunu anlatarak, "Oynamayan oyuncular, Shengelia... Maç oynayan adam, 3 kişi soyunma odasına gider mi? Kenarda oynayan 3 oyuncu giriyor. Hem oyuncu oldum hem yönetici oldum, hayatımda ilk defa böyle bir şeyi gördüm. Bu kadar fütursuz, bu kadar kendini bilmez insanların bir arada toplandığı... FIBA bu işin sorumlusu." değerlendirmesinde bulundu.


"MAÇTA NET OLARAK KURAL HATASI VAR"

Onan, karşılaşmada kural hatası yapıldığını da savunarak, "O da ayrı bir konu. Tutulacak bir tarafı yok, itiraz ettik. Kaptanın imzası gerekiyor. Parasını yatıracağız, bakacağız. Net kural hatası." ifadelerini kullandı.

Beşiktaşlı futbolcuya tekme attı BEŞİKTAŞLI FUTBOLCUYA TEKME ATTI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA