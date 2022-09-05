05 Eylül 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Cengiz Ünder'den üzen haber! Transfer zora girdi

Cengiz Ünder'den üzen haber! Transfer zora girdi

SPOR
Giriş Tarihi: 05.09.2022
ABONE OL
Cengiz Ünder’den üzen haber! Transfer zora girdi

Galatasaray'ın bir süredir kadrosuna katmak istediği Cengiz Ünder transferi zora girdi. Marsilya'nın, milli futbolcu için Sarı-Kırmızılılar'ın yaptığı teklifi reddettiği öğrenildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA