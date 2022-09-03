Süper Lig’in yeni lideri Konyaspor! 5 maçta kaybetmedi gol yemedi

Konyaspor, üst üste 3. galibiyetini elde ederken sezon başından bu yana oynadığı 5 lig maçında da kaybetmemiş ve gol yememiş oldu.

Giresunspor, 5. maçında 3. yenilgisini alarak 6 puanda kaldı. 5. maçında 3. galibiyetini alan Konyaspor ise puanını 11'e yükseltti.