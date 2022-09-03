Süper Lig'in yeni lideri Konyaspor! 5 maçta kaybetmedi gol yemedi
Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor, deplasmanda karşılaştığı Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek üst üste 3. lig maçını kazanırken bu sezon oynadığı 5 maçta da kaybetmemiş ve gol yememiş oldu. Konyaspor deplasmanda aldığı kritik galibiyetle puanını 11'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu.
Süper Lig 'in 5. haftasında Giresunspor, sahasında Konyaspor 'u konuk etti. Konyaspor, 51. dakikada Muhammet Demir'in attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.
Konyaspor, üst üste 3. galibiyetini elde ederken sezon başından bu yana oynadığı 5 lig maçında da kaybetmemiş ve gol yememiş oldu.
Giresunspor, 5. maçında 3. yenilgisini alarak 6 puanda kaldı. 5. maçında 3. galibiyetini alan Konyaspor ise puanını 11'e yükseltti.
GİRESUNSPOR - KONYASPOR İLK 11'LER
Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Mejia, Murat Cem, Doğan Can, Serginho, Sainz, Bajic
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Muric, Bytyqi, Endri, Muhammet Demir
MAÇTAN DAKİKALAR
Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasındaki Bitexen Giresunspor-Arabam.com Konyaspor karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
8. dakikada Konyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Muric'in pasıyla Endri Çekiçi ceza sahasına girdi. Alper Uludağ'ı çalımlayan oyuncunun vuruşunda top kaleci Onurcan Piri de kaldı.
15. dakikada gelişen Giresunspor atağında Borja Sainz, Bajic'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluştu. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda kaleci Sehic, ayaklarıyla topu kornere çeldi.
34. dakikada sol kanattan Bytyqi'nin arka direğe yaptığı ortaya Muhammet Demir'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
38. dakikada Giresunspor'da Alper Uludağ'ın kullandığı kornerde Arias kafayla topa vurdu. Sol direk dibinde kaleci Sehic, meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
51. dakikada Konyaspor öne geçti. Ahmet Oğuz'un sağ kanattan yaptığı ortada Muhammet Demir çok iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
60. dakikadaki Konyaspor atağında Ahmet Oğuz'un pasıyla sağ kanattan Muric ceza sahasına girdi. Bu oyuncunun sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.
72. dakikada Konyaspor defansının uzun pasında Endri Çekiçi, Giresunspor ceza sahası içinde topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda top defanstan döndü. Muhammet Demir ceza sahası dışında dönen topa sert bir vuruş yaparken, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
76. dakikadaki Giresunspor atağında Mejia, ceza sahası çizgisi üzerindeki Rahmetullah Berişbek'e pasını aktardı. Bu oyuncunun gelişine yaptığı vuruşta top kaleci Sehic'de kaldı.
Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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