Süper Lig'in yeni lideri Konyaspor! 5 maçta kaybetmedi gol yemedi

Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor, deplasmanda karşılaştığı Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek üst üste 3. lig maçını kazanırken bu sezon oynadığı 5 maçta da kaybetmemiş ve gol yememiş oldu. Konyaspor deplasmanda aldığı kritik galibiyetle puanını 11'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu.