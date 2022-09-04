04 Eylül 2022, Pazar
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Süper Lig'in yeni lideri Konyaspor! 5 maçta kaybetmedi gol yemedi
Süper Lig'in 5. haftasında Konyaspor, deplasmanda karşılaştığı Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek üst üste 3. lig maçını kazanırken bu sezon oynadığı 5 maçta da kaybetmemiş ve gol yememiş oldu. Konyaspor deplasmanda aldığı kritik galibiyetle puanını 11'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu.