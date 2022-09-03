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Nathan Redmond Beşiktaş yolunda! Kiralık transfer için görüşmeler başladı

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Giriş Tarihi: 03.09.2022
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Nathan Redmond Beşiktaş yolunda! Kiralık transfer için görüşmeler başladı

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda Valerien Ismael ile şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Beşiktaş Nathan Redmond'u kiralamak için Southampton ile görüşmelere başladı.

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