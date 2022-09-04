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Michy Batshuayi özel program dahilinde çalıştı

SPOR
Giriş Tarihi: 04.09.2022
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Michy Batshuayi özel program dahilinde çalıştı

Süper Lig'de Kayserispor'u Joao Pedro ve King'in golleriyle mağlup eden Fenerbahçe'de yeni transfer Michy Batshuayi, özel program dahilinde çalışmalarına başladı.

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