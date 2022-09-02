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Trabzonspor'un yeni transferi Yusuf Yazıcı İstanbul'a geldi

SPOR
Giriş Tarihi: 02.09.2022
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Trabzonspor’un yeni transferi Yusuf Yazıcı İstanbul’a geldi

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'un, Fransız ekibi Lille'den kiralık olarak kadrosuna kattığı eski futbolcusu Yusuf Yazıcı İstanbul'a geldi. Yusuf Yazıcı, Ümraniyespor - Trabzonspor maçını tribünden izleyecek.

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