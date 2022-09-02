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Wout Weghorst'a güzel haber! Milli takım kadrosunda

SPOR
Giriş Tarihi: 02.09.2022
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Wout Weghorst’a güzel haber! Milli takım kadrosunda

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Wout Weghorst, Hollanda'nın Uluslar Ligi aday kadrosuna çağrıldı. Hollanda Milli Takımı UEFA Uluslar Ligi'nde Polonya ve Belçika ile karşılaşacak.

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