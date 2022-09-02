02 Eylül 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Son dakika | Michy Batshuayi resmen Fenerbahçe'de

Son dakika | Michy Batshuayi resmen Fenerbahçe'de

SPOR
Giriş Tarihi: 02.09.2022 Güncelleme Tarihi: 02.09.2022
ABONE OL
Son dakika | Michy Batshuayi resmen Fenerbahçe’de

Son dakika haberi...Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi listesinin bildirilmesine saatler kala geçen sezon Beşiktaş'ta forma giyen Michy Batshuayi ile görüşmelere başlandığını KAP'a açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA