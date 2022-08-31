Son dakika | Trabzonspor'da ayrılık! Andreas Cornelius Kopenhag'a transfer oldu
Kopenhag, Andreas Cornelius için Trabzonspor'la anlaşma sağlandığını açıkladı. Danimarka kulübü Şampiyonlar Ligi Play-Off'unda bordo-mavili kulübü elemişti. Bu arada Trabzonspor'un transfer için kasasına koyacağı rakam da belli oldu.
Trabzonspor 'da sürpriz ayrılık. Bordo Mavili takımın Danimarkalı forveti Andreas Cornelius eski takımı Kopenhag'a trasfer oldu.
TRABZONSPOR'DA AYRILIK! TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI | VİDEO TIKLA İZLE
Danimarka ekibi transferi resmen açıkladı.
6 MİLYON EURO ÖDEYECEKLER
Şampiyonlar Lig Play-Off'unda Trabzonspor'u eleyen Kopenhag Andreas Cornelius için Bordo-Mavili kulübe 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Trabzonspor 1.93 boyundaki forvet oyuncusunu geçen sezon başında Parma'dan 5.1 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı. Cornelius'un Trabzonspor'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.
Andreas Cornelius Trabzonspor formasıyla 49 maçta forma giydi. 20 gol atıp 6 asistlik performans ortaya koydu.
TRABZON KAP'A BİLDİRDİ
Trabzonspor, Cornelius'un Kopenhag'a transferi konusunda görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. Bordo-Mavililer'den yapılan açıklama şöyle;
Profesyonel futbolcumuz Andreas Evald Cornelius'in FC Kobenhavn'a kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Profesyonel futbolcumuz Andreas Evald Cornelius'in, FC Kobenhavn'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Kobenhavn, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 6.000.000.-EUR ödeme yapacaktır.
CORNELİUS, TRABZONSPOR'DA İZ BIRAKARAK AYRILDI
Trabzonspor'dan Danimarka'nın Kopenhag takımına transfer olan Andreas Cornelius, bordo-mavili takımda iz bırakarak ayrılan yabancı oyunculardan biri oldu.
Karadeniz ekibiyle 10 Ağustos 2021 tarihinde sözleşme imzalayan Danimarkalı oyuncu, bordo-mavili takımda yaklaşık 1 yıllık sürede 1 şampiyonluk, 1 süper kupa sevinci yaşadı.
Cornelius, geçen sezon bordo-mavili takımda 37 maçta 15 golle en golcü oyuncu olarak şampiyonlukta önemli pay sahibi oldu.
49 MAÇTA 20 GOL
Cornelius, Trabzonspor'da 49 resmi maça çıkarken 20 kez rakip fileleri havalandırdı.
Bordo-mavili futbolcu, ligde 41 maçta 16 gol, Süper Kupa'da 1 maçta 2 gol, Türkiye Kupası'nda 3 maçta 1 gol, UEFA Konferans Ligi'nde 2 maçta 1 gol atarken UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 2 maçta gol kaydedemedi.
SEZONUN İLK GOL ATAN OYUNCUSU VE SÜPER KUPA'DA 2 GOL
Cornelius, bu sezona da hızlı bir başlangıç yapmıştı.
Danimarkalı oyuncu, Demir Grup Sivasspor'u 4-0 yenen bordo-mavili takımın 2 golünü kaydederek Süper Kupa'nın kazanılmasına önemli katkı sağlamıştı.
Cornelius, sezonun açılış maçında 2-0'lık İstanbulspor galibiyetinde 16. dakikada takımını 1-0 öne geçirerek sezonun ilk golünü kaydetmişti.
EN GOLCÜ İKİ OYUNCU ARTIK YOK
Trabzonspor'un şampiyonluğa ulaştığı geçen sezon, en fazla gol atan iki oyuncu, artık bordo-mavili takımda olmayacak.
13 gol atan Anthony Nwakaeme ile sözleşme uzatılmazken Cornelius da Danimarka ekibine gitmesiyle hücuma katkı sağlayan iki oyuncudan bordo-mavililer, bu sezon yoksun olacak.
UNUTAMADIĞI GOL BEŞİKTAŞ MAÇI
Cornelius, şampiyonluğun ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunmuş ve unutamadığı golün Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yendiği karşılaşmadaki galibiyet golü olduğunu anlatmıştı.
Danimarkalı oyuncu, "Maç toplantılarımızda hedeflerimizden, şampiyonluktan bahsediyorduk. Sonuçlara bakacak olursak Beşiktaş deplasmanında son dakikalarda gelen galibiyet golü, sezonun şeklini, gidişatını tanımladı diyebilirim. En unutamadığım gol de bu maçta attığım galibiyet golüydü." ifadesini kullanmıştı.
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