Son dakika | Trabzonspor’da ayrılık! Andreas Cornelius Kopenhag’a transfer oldu

EN GOLCÜ İKİ OYUNCU ARTIK YOK

Trabzonspor'un şampiyonluğa ulaştığı geçen sezon, en fazla gol atan iki oyuncu, artık bordo-mavili takımda olmayacak.

13 gol atan Anthony Nwakaeme ile sözleşme uzatılmazken Cornelius da Danimarka ekibine gitmesiyle hücuma katkı sağlayan iki oyuncudan bordo-mavililer, bu sezon yoksun olacak.

UNUTAMADIĞI GOL BEŞİKTAŞ MAÇI

Cornelius, şampiyonluğun ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunmuş ve unutamadığı golün Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 yendiği karşılaşmadaki galibiyet golü olduğunu anlatmıştı.

Danimarkalı oyuncu, "Maç toplantılarımızda hedeflerimizden, şampiyonluktan bahsediyorduk. Sonuçlara bakacak olursak Beşiktaş deplasmanında son dakikalarda gelen galibiyet golü, sezonun şeklini, gidişatını tanımladı diyebilirim. En unutamadığım gol de bu maçta attığım galibiyet golüydü." ifadesini kullanmıştı.