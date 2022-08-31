31 Ağustos 2022, Çarşamba
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Son dakika | Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Mergim Berisha Augsburg'a kiralandı

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Giriş Tarihi: 31.08.2022
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Son dakika | Fenerbahçe’de bir ayrılık daha! Mergim Berisha Augsburg’a kiralandı

Son dakika haberi... Fenerbahçe Kulübü, Alman golcüsü Mergim Berisha'yı Bundesliga ekibi Augsburg'a kiraladığını açıkladı

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