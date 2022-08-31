Testis kanserine yakalanan Sebastian Haller’in son hali yürek burktu

Öte yandan kendini iyi hissettiğini söyleyen Haller, "Şu anda gerçekten iyi hissediyorum. Eve döndüğüm ilk günden itibaren çalışmaya başladım, spor salonundaydım. Hatta birkaç ay öncesiyle aynı seviyedeyim. Bu iyiye işaret ve umarım böyle devam eder. Çok destek aldım. Kulüplerin mesaj attığını görünce ailem ve ben çok duygulandık. Duygusal bir andı. Hiç beklemediğim bir şeydi, bu yüzden size ekstra motivasyon sağlıyor" dedi.