Testis kanserine yakalanan Sebastian Haller'in son hali yürek burktu
Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund’un Ajax’tan yeni transferi Sebastian Haller, testis kanseri tedavisi hakkında ilk defa açıklamalarda bulundu. Bu yaz transfer döneminde Borussia Dortmund takımına yeni katılan Sebastian Haller, testinde görünen kötü huylu tümör sonrası ilk defa konuştu. 28 yaşındaki Fildişili oyuncu, kemoterapi gördüğü hastanede 1 haftaya yakın kalırken, bu süre kapsamında yaşadığı olayları anlattı.
ESPN'e konuşan Fildişili yıldız forvet, "Kansere yakalandığımı duyunca eşim şoke olsa da, bununla başa çıkabildi. Fakat annem çok üzülmüştü. Kendini kötü hissediyordu. Kendini yalnız hissetmemesi için kardeşlerimi aradım. Yapabildiğim tek şey buydu" diye konuştu.
Öte yandan kendini iyi hissettiğini söyleyen Haller, "Şu anda gerçekten iyi hissediyorum. Eve döndüğüm ilk günden itibaren çalışmaya başladım, spor salonundaydım. Hatta birkaç ay öncesiyle aynı seviyedeyim. Bu iyiye işaret ve umarım böyle devam eder. Çok destek aldım. Kulüplerin mesaj attığını görünce ailem ve ben çok duygulandık. Duygusal bir andı. Hiç beklemediğim bir şeydi, bu yüzden size ekstra motivasyon sağlıyor" dedi.
"İLK HEDEFİM SAHALARA GERİ DÖNMEK"
Son olarak hedefleri hakkında konuşan Fildişili oyuncu, "İlk hedefim sahalara geri dönmek. Sarı duvarın önünde oynamak ve ilk golümü onların önünde atmak. Bunun iyi ve duygusal bir an olacağını düşünüyorum çünkü oradaki herkesten çok destek aldım. Sadece iki hafta olsa bile, bana güç veren herkese teşekkür etmek istiyorum. Onlar sayesinde çok hızlı bir şekilde sahaya çıkacağım" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- GSB KURA SONUÇLARI CANLI: İŞKUR GSB personel alımı listesi isim sorgulama! 31 Ağustos Gençlik ve Spor Bakanlığı 1.017 personel alımı sonuçları nihai liste...
- BTCTurk neden açılmıyor, çöktü mü? 30 Ağustos BTCTurk sorun ne zaman düzelecek?
- DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS 2022 tercih sonuçları hangi tarihte açıklanır?
- TOKİ başvuru şartları 2022: TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman? TOKİ başvuru şartları nelerdir?
- EYT için çember daraldı! Türkiye modeli netleşiyor: 51,52,53,54 yaşındakiler için kritik tarih! Bağ-Kur'luya 7.200 ile 9.000 prim günü...
- Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen atama takvimi belli mi?
- 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurdu nedir, ne anlama geliyor? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. tip KYK yurdu ücreti ne kadar oldu 2022?
- Akaryakıta indirim son gelişmeler! Fiyatlar değişti: Benzine indirim geldi mi? Mazot, motorin, LPG güncel fiyatlar...
- Öğretmenlere eğitime hazırlık ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? 2022-2023 Öğretmen kırtasiye paraları ne kadar oldu?
- Son düzlüğe girildi, 10 bin TL'ye kadar çıktı! Emekli promosyon başvuruları ne zaman bitiyor? İşte en yüksek promosyon veren bankalar...
- Thodex'in kurucu Fatih Özer yakalandı mı? THODEX'in kurucu Fatih Özer nerede yakalandı, tutuklandı mı?
- Eylül ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı kira artış oranı açıklandı mı, ne kadar? TEFE-TÜFE rakamları...