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Dele Alli taraftara hayran kaldı

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Giriş Tarihi: 31.08.2022
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Dele Alli taraftara hayran kaldı

Beşiktaş'ın yeni süperstarı Dele Alli, Sivasspor karşılaşmasında taraftarın kendisine olan büyük ilgisine hayran kaldı. Bu konudaki şaşkınlığını gizlemeyen İngiliz futbolcu, bu önemli sevgiye en kısa sürede atacağı gollerle karşılık vermek istiyor.

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